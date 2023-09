clearvise: Etwas besser als geplant

clearvise hat im ersten Halbjahr 2023 nach Darstellung von SMC-Research die Stromproduktion um 12 Prozent gesteigert, musste wegen niedrigerer Strompreise aber einen Rückgang von Umsatz und Gewinn hinnehmen. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen ist das Unternehmen aber etwas besser unterwegs, als vom Management erwartet, was zur Bestätigung von Kursziel und Kaufempfehlung geführt hat.

Die Stromproduktion von clearvise habe sich laut SMC-Research im ersten Halbjahr sehr erfreulich entwickelt, mit einer Steigerung des Outputs um 12 Prozent auf 277 GWh sei der Normwert unter Durchschnittsbedingungen fast punktgenau erreicht worden. Dass der Umsatz trotzdem um 12 Prozent auf 23,4 Mio. Euro zurückgegangen sei, liege an einem deutlichen Rückgang der Strompreise (insb. in Deutschland), die aber immer noch über dem Vorkrisenniveau liegen, so SMC-Research. Mit einem um Einmaleffekte bereinigten EBITDA von 17 Mio. Euro sei gleichwohl eine sehr respektable Marge von rd. 72 Prozent erzielt worden.