Droht ein Handelskrieg zwischen Europa und China?

Wie gefährlich sind Chinas Subventionen an heimische Elektroautohersteller für den europäischen Markt? Das will die Europäische Kommission genau wissen und leitet nun eine entsprechende Untersuchung ein, wie sie am gestrigen Mittwoch in der Rede zur Lage Europas ankündigte. Dabei nimmt sie bewusst auch das Risiko eines schweren Handelskrieges in Kauf.

"Die globalen Märkte werden jetzt mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt", zitiert das Handelsblatt Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Der Preis der chinesischen E-Autos werde durch enorme staatliche Subventionen künstlich niedrig gehalten. Das verzerre den Markt, so von der Leyen weiter.