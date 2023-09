Bericht des VCI zur wirtschaftlichen Lage der Branche im 2. Quartal 2023 / Chemiegeschäft Erholung rückt in weite Ferne

Frankfurt/Main (ots) - Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat im zweiten

Quartal 2023 ihre Talfahrt fortgesetzt. Alle Indikatoren - Produktion,

Kapazitätsauslastung, Preise und Umsatz - sanken. Auch der Blick in die Zukunft

hat sich in Deutschlands drittgrößter Industriebranche weiter eingetrübt. Die

Unternehmen rechnen für das zweite Halbjahr mit einer weiteren Verschlechterung

der Geschäftslage. Angesichts einer zunehmenden Nachfrageschwäche muss die

Hoffnung auf eine Erholung verschoben werden. Ob und in welchem Umfang die

Branche in Zukunft von einem globalen Aufschwung profitieren kann, ist

angesichts immenser Standortnachteile mehr als fraglich.



"Die Lage ist ernst und die Stimmung dementsprechend schlecht", stellt

VCI-Präsident Markus Steilemann fest. "Hohe Energiepreise und Überregulierung

gehen vielen deutschen Unternehmen zunehmend an die Substanz. Natürlich nehmen

wir als Branche wahr, dass die Politik nicht die Augen vor den aktuellen

Problemen verschließt. Aber Worte sind noch keine Taten. Die Bundesregierung

muss den Alarmruf der energieintensiven Industrie ernst nehmen. Uns eint der

Wille, die Deindustrialisierung zu stoppen. Ein entscheidender Schritt ist ein

international wettbewerbsfähiger Strompreis. Deshalb brauchen wir einen

Brückenstrompreis und die Beibehaltung des Spitzenausgleichs. Die Zeit drängt.

Die Zeit zu handeln ist jetzt."