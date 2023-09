Allianz Trade Analyse Deutsches Konjunkturpaket nur erfolgreich bei aktiver Transformation der Unternehmen

Hamburg (ots) -



- 10-Punkte Wirtschaftsplan der Bundesregierung ist ein Schritt in die richtige

Richtung, aber kann nur Wegbereiter sein, um eine so große Volkswirtschaft

umzustrukturieren

- "It takes two to tango": Nicht nur der Staat ist gefragt, den entsprechenden

Weg zu bereiten, auch die Unternehmen sind gefordert, selbst aktiv den grünen

und digitalen Wandel anzupacken

- Schlüssel zum Erfolg: Investitionen statt Subventionen; Innovationen statt

Bürokratie

- Deutschland als grüner Exportweltmeister gut positioniert - jetzt ist noch

mehr Mut bei der Entwicklung von klimafreundlichen Technologien gefragt



Der deutsche Wirtschaftsmotor stottert. Deutschland ist die einzige große

Volkswirtschaft, die mit -0,3 % beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023

schrumpfen dürfte und sich erst 2024 etwas erholen wird. Das von der

Bundesregierung geplante Wachstums- und Chancenpaket soll den Motor wieder

ankurbeln. Doch: Für eine wundersame Rettung dürfte das nicht ausreichen. Zu

diesem Schluss kommt die jüngste Analyse des weltweit führenden

Kreditversicherers Allianz Trade.