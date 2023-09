Lyeo Woon-ki, Präsident der Korea-Afrika-Stiftung, erklärte: „Dieser Gipfel wurde organisiert, um den Grundstein für den im nächsten Jahr geplanten „Korea-Afrika-Gipfel 2024" zu legen und koreanischen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, Strategien für den Markteintritt in Afrika zu erkunden und ihr Verständnis für Kooperationsmaßnahmen zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf die Phase der vollständigen Umsetzung der AfCFTA, die im Jahr 2021 begann." Die koreanische Regierung plant, den Korea-Afrika-Gipfel im Jahr 2024 in Korea auszurichten.

SEOUL, Südkorea, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- Der Afrika-Korea-Wirtschaftsgipfel wurde im Peninsula Hotel in Paris von der Korea-Afrika-Stiftung und der Koreanischen Industrie- und Handelskammer (KCCI) mit Unterstützung desMinisteriums für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Korea ausgerichtet. Das Thema des Wirtschaftsgipfels lautete „Afrikanisch-koreanische Partnerschaft in einer Ära des großen Wandels."

Über 150 Führungskräfte nahmen am Afrika-Korea-Wirtschaftsgipfel teil. Zu den Rednern auf der Veranstaltung gehörten Wamkele Mene, Generalsekretär der African Continental Free Trade Area (AfCFTA), Albert Muchanga, Kommissar für Handel und Industrie der Afrikanischen Union (AU), Jang Sung -min, Sonderbeauftragter und Erster Sekretär des Präsidenten für Zukunftsstrategie der Republik Korea, Mzé Abdou Mohamed Chanfiou, Finanzminister der Union der Komoren, Sim Thsabalala, CEO der Standardbank und Yu Jeong -joon, stellvertretender Vorsitzender der SK-Gruppe.

Führende politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer aus Afrika und der Republik Korea kamen am Dienstag in Paris zusammen, um Gespräche über die regionale Integration, die industrielle Produktivität und Möglichkeiten zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Zusammenarbeit zu führen.

AFRIKA UND KOREA TREFFEN SICH IN PARIS ZU EINEM WEGWEISENDEN WIRTSCHAFTSGIPFEL

