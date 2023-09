StarCharge präsentiert sich auf der japanischen Nachhaltigkeitsmesse N+ mit einem umfassenden Angebot an Ladelösungen

Neben den Produktpräsentationen veranstaltet StarCharge an seinem Stand auch von Experten geleitete Vorträge und interaktive Sitzungen, um die Teilnehmer genauer über das Potenzial nachhaltiger Energien zu informieren. Besucher sind eingeladen, sich an diesen Diskussionen zu beteiligen, Ideen einzubringen und ihre eigenen Erfahrungen auszutauschen.

An seinem Messestand wird StarCharge seine gesamte Produktpalette vorstellen, darunter Wechselstrom-Ladegeräte, Gleichstrom-Ladegeräte, Vehicle-to-Grid (V2G)-Ladestationen sowie Energiemanagement- und Cloud-Dienste. Es wird die Gelegenheit geboten, diese Lösungen direkt zu erleben, ihre Funktionsweise zu verstehen und sich ihr Potenzial in verschiedenen Anwendungsszenarien auszumalen.

TOKIO, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- StarCharge, ein weltweit tätiger Vorreiter auf dem Gebiet nachhaltiger Energielösungen, gibt hocherfreut seine Teilnahme an der diesjährigen N+ Exhibition in Japan bekannt und wird an Stand N-08 vertreten sein. Die Teilnahme von StarCharge unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Energielandschaft durch innovative und nachhaltige Technologien.

