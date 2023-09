Deutschen Unternehmen droht "Zombiefizierung" - Zeit für Politik und Wirtschaft zu handeln

Düsseldorf (ots) - Eine neue Studie der Strategieberatung Kearney hat weltweit

sogenannte "Zombieunternehmen" unter die Lupe genommen. Darunter versteht man

Unternehmen, die drei Jahre in Folge nicht in der Lage sind, mit ihrem

operativen Ergebnis die laufenden Zinsverbindlichkeiten zu decken. Schaut man

auf Deutschland, könnte sich die Lage in Anbetracht potenziell steigender

Zinssätze in den nächsten Jahren verschärfen. Unternehmen sollten nun ihre

Geschäftsmodelle anpassen, um die Auswirkungen künftiger Zinserhöhungen

abzumildern.



Der Anteil der weltweiten sogenannten "Zombieunternehmen" ist im Jahr 2022 um

fünf Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis der internationalen Kearney-Studie

"Dawn of the Debt: Will higher interest rates doom more zombie companies?"