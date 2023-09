Seite 2 ► Seite 1 von 2

Willingen (ots) - Als Gründer und Geschäftsführer der ZAZA Group und ihren fünfTochterunternehmen kann Giacomo Alotto auf eine langjährige Erfahrung alsUnternehmer in unterschiedlichen Branchen zurückblicken. Dank seiner großenExpertise und eines ausgezeichneten Geschäftssinns gelang es ihm, sich mitseiner Unternehmensberatung erfolgreich auf mehreren Gebieten zu positionieren.Mit der ZAZA Bau GmbH hat es sich der Unternehmensberater zur Aufgabe gemacht,dem drängenden Problem des Wohnungsmangels entgegenzuwirken. Hier erfahren Sie,wie die ZAZA Bau GmbH konkret vorgeht, um den Problemen entgegenzuwirken.Im Jahr 2023 fehlen auf dem Wohnungsmarkt rund 700.000 Wohnungen, warnt einBündnis aus Sozialverbänden, Baugewerkschaften und dem Mieterbund. Insbesondereder Wohnungsmangel im bezahlbaren Segment habe sich laut Mieterbund verschärft:Personen mit geringem Einkommen hätten zunehmend mit Schwierigkeiten zu kämpfen,überhaupt passende Angebote am Wohnungsmarkt zu finden. Auf 1,1 Millionenverfügbare Sozialwohnungen in Deutschland kommen 11 Millionen Haushalte, dieeigentlich ein Anrecht auf geförderte Wohnungen haben. Die ZAZA Bau GmbH hatsich daher das Ziel gesetzt, dem wachsenden Wohnungsmangel in Deutschland aktiventgegenzuwirken. Dieser Anspruch wird durch die Schaffung von dringendbenötigten, preisgünstigen Wohnungen konkret realisiert, was Gemeinden dabeihilft, das Defizit an erschwinglichem Wohnraum in ihrer Regionen nachhaltig zubeheben. "Durch die Spezialisierung auf die Projektierung und Umsetzung vonWohn- und Gewerbeimmobilien wollen wir die anhaltende Wohnungsnot in Deutschlandbekämpfen - und gleichzeitig den Weg in Richtung ökologische Nachhaltigkeitebnen", verrät Giacomo Alotto, Geschäftsführer der ZAZA Bau GmbH."Unsere Unternehmensphilosophie vereint die erschwingliche Zugänglichkeit understklassige Qualität von Wohnraum als zentralen Ankerpunkt. Wir möchtenFamilien hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum ermöglichen; dieses Anliegen hatfür uns oberste Priorität", fügt er hinzu. Als aufstrebendes Unternehmen mitinnovativen Ansätzen im Baugewerbe liegt der Schwerpunkt der ZAZA Bau GmbH aufdem Bau von Sozialwohnungen. Das Unternehmen ist im gesamten Bundesgebiet tätigund kooperiert sowohl mit öffentlichen Bauträgern und Gemeinden als auchPrivatpersonen und zukunftsträchtigen, fortschrittlich agierenden Unternehmen.Daher befindet sich Giacomo Alotto stets in Gesprächsbereitschaft hinsichtlichdes Erwerbs beziehungsweise der Pacht von Grundstücken, wobei die bereits