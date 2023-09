Kundenmonitor 2023 ALDI SÜD erneut Sieger unter den Discountern

Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI SÜD ist beim Kundenmonitor auch in diesem Jahr

wieder unangefochten auf Platz eins. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis über die

Auswahl und Qualität der Bio-Produkte bis hin zur Zufriedenheit der Kund:innen:

In insgesamt 27 Kategorien ist ALDI SÜD Spitzenreiter unter den Discountern.



Für den Kundenmonitor Deutschland befragt das Forschungs- und

Beratungsunternehmen ServiceBarometer AG jedes Jahr tausende Kund:innen zu ihrer

Zufriedenheit und zum Image der deutschen Lebensmittelmärkte und Discounter. In

diesem Jahr wurden mehr als 9.100 Menschen befragt. Das Ergebnis zeigt deutlich:

Bei ALDI SÜD gibt es die zufriedensten Kund:innen.