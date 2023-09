PEKING, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- „[Wir sind] bereit für einen historischen Besuch zur Stärkung der Kooperationsbeziehungen und zum Aufbau einer neuen Welt-Geopolitik", schrieb der venezolanische Präsident Nicolás Maduro am vergangenen Freitag in den sozialen Medien, als er in der südchinesischen Stadt Shenzhen landete, der erste Zwischenstopp auf seiner Chinareise zwischen dem 8. und 14. September.

In Peking begrüßte der chinesische Präsident Xi Jinping am Mittwoch den fünften Besuch von Präsident Maduro in China und rief die beiden Seiten auf, auf eine fruchtbarere strategische Zusammenarbeit zwischen China und Venezuela anzustreben, die beiden Völkern mehr Vorteile bringt und dem Frieden und der Entwicklung der Welt mehr positive Energie verleiht.