Handelsspanne etabliert sich

In den letzten Handelswochen lief die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver seitwärts.

Rückblick. Seit unserer letzten Kommentierung zu Pan American Silver hat sich nicht sonderlich viel getan. Damals hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht kann die Aktie erste einmal durchatmen. Der Bruch der wichtigen Unterstützungszone 14 US-Dollar / 13,5 US-Dollar wurde abgewendet. Mit der Rückeroberung der 16 US-Dollar trat eine gewisse Entspannung ein. Ob diese nachhaltiger Natur sein wird, bleibt abzuwarten. Die Aktie muss nun weiter nachsetzen und in einem weiteren Schritt die 18 US-Dollar überwinden.“

In den letzten Wochen bewegte sich Pan American Silver in einer Range von 17 US-Dollar auf der Oberseite und 15 US-Dollar auf der Unterseite seitwärts. Der Aktie fehlt es gegenwärtig an Aufwärtsmomentum; sicherlich auch der eher schleppenden Entwicklung des Silberpreises geschuldet.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist mit nachhaltigen Signalen erst mit dem Verlassen der Range zu rechnen. So könnte ein Ausbruch über die 17 US-Dollar der Aktie die Tür in Richtung 18+ US-Dollar öffnen. Dagegen könnte es für Pan American Silver rasch in Richtung 14 US-Dollar / 13,5 US-Dollar gehen, sollte die Aktie unter die 15 US-Dollar wegbrechen.