Das könnte bitter werden.

Für die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining geht es gegenwärtig um viel. Der untere Chart verdeutlicht die prekäre Situation, in der sich die Aktie befindet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Hecla Mining vom 02.08. hieß es unter anderem „[…] Für Hecla Mining wird es aus charttechnischer Sicht eng. Die Aktie steht unmittelbar davor, die 5,5 US-Dollar aufgeben zu müssen. Ein Bruch dieser Marke würde die Tür in Richtung 5,0 US-Dollar aufstoßen. Hier liegt der aus unserer Sicht derzeit zentrale Unterstützungsbereich. Ein Rücksetzer unter die 5,0 US-Dollar / 4,85 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen. Um wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen, muss Hecla Mining über die 6,0 US-Dollar und vor allem über die 6,2 US-Dollar.“

Von den damaligen Kursniveaus ist die Aktie weit entfernt. Und es könnte noch bitterer werden.

Die Liste der Belastungsfaktoren ist lang. Nicht zuletzt belastet die schleppende Entwicklung des Silberpreises. Dazu gibt es aber auch unternehmensseitige Probleme, die für eine gewisse Verunsicherung sorgen – Stichwort Lucky-Friday-Mine.

Vor dem Hintergrund dieser Gemengelage erreicht die Hecla-Mining-Aktie die eminent wichtige Unterstützung um 4 US-Dollar.

Halten die 4 US-Dollar, hat die Aktie die Chance auf einen Doppelboden. Bereits in der zweiten August-Hälfte standen die 4 US-Dollar im Fokus und waren Ausgangspunkt einer Erholung in Richtung 4,7 US-Dollar, die aber im Endeffekt ergebnislos in sich zusammenfiel. Nun also testet die Aktie erneut die 4 US-Dollar. Ein erfolgreicher Test würde zumindest die Chance auf eine Erholung in Richtung 4,7 US-Dollar offerieren. Sollte das Unterfangen allerdings misslingen, könnte es für Hecla Mining weiter in Richtung 3,5 US-Dollar gehen.