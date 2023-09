Zusammen mit "Nordlicht I", für dessen Bau sich Vattenfall bereits im September vergangenen Jahres entschieden habe, soll von 2027/2028 an eine installierte Kapazität von 1610 MW zur Verfügung stehen. Rechnerisch entspreche dies dem Stromverbrauch von mehr als 1,7 Millionen deutschen Durchschnittshaushalten. Zur Höhe der Investitionen wollte Vattenfall aus wettbewerblichen Gründen keine Angaben machen./klm/DP/mis

HAMBURG/BORKUM (dpa-AFX) - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall plant rund 85 Kilometer nördlich der Nordseeinsel Borkum einen weiteren Offshore-Windpark. Das Unternehmen habe am Donnerstag die Bundesnetzagentur in Bonn darüber informiert, dass es sein Eintrittsrecht für den Windpark "N-6.6" ausübe, teilte Vattenfall mit. Der künftig unter dem Namen "Nordlicht II" firmierende Windpark soll eine installierte Leistung von 630 Megawatt (MW) haben.

Vattenfall plant weiteren Windpark in der Nordsee bei Borkum

