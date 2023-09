TXOne Networks neue Edge V2 Engine für OT-Cybersecurity liefert erste automatische Regelgenerierung mit Netzwerksegmentierung

IRVING, Texas, und TAIPEH, Taiwan (ots) - TXOne Networks stellt damit die

branchenweit erste Lösung für die kosteneffiziente Definition von Regeln in

OT-Netzwerksegmenten zur Isolierung von Sicherheitslücken vor



TXOne Networks (https://www.txone.com/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=growth-pr-may-2023&utm_content=) , ein führendes

Unternehmen im Bereich der industriellen Cybersicherheit, kündigt die zweite

Generation seiner Edge-Engine an. Mit dieser soll die Ausbreitung von Malware in

OT-Netzwerken verhindert und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt werden.

Edge V2 ist die erste Industrielösung, die eine automatische Regelgenerierung

bietet und damit eine mühelose Netzwerksegmentierung in komplexen OT-Umgebungen

ermöglicht.