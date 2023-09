Fressnapf Innovation Award zeichnet herausragende Leistungen aus / Innovationskraft für Haustiere (FOTO)

Düsseldorf/Krefeld (ots) - Die Fressnapf-Gruppe hat gemeinsam mit PURINA in

Düsseldorf ihre diesjährigen Innovation Awards verliehen. Mehr als 100

Bewerbungen wurden in verschiedenen Produkt- und Service-Kategorien bewertet.

Die Gewinner erhalten neben einer exklusiven Auszeichnung auch Media- und

Beratungsleistungen im Wert von jeweils 50.000 Euro sowie die Möglichkeit, in

das Fressnapf-Ökosystem integriert zu werden. Dr. Johannes Steegmann, CEO der

Fressnapf-Gruppe, äußerte seine Begeisterung über die Innovationskraft der

Bewerbungen: "Die Services und Produkte der Preisträger werden unser Ökosystem

bereichern und die Entwicklung von Fressnapf als führenden Anbieter für alle

Belange rund um Haustiere weiter vorantreiben."



Die hochkarätig besetzte Jury, die sich aus dem Geschäftsführer von PURINA,

Hubert Wieser, sowie den Fressnapf-Vertreter:innen CEO Dr. Johannes Steegmann,

Dr. Jens Pippig, SVP Ecosystem Services, Kathrin Keunecke, VP Corporate Customer

Offer sowie Jan Rudolph, VP Content & Social Media zusammensetzte, hat folgende

Preisträger ausgezeichnet: