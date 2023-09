WEKA und Stability AI gehen Partnerschaft ein, um Cloud-Vorteile für KI-Modell-Training zu maximieren

Die neue Lösung WEKA Converged Mode for Cloud wird Leistungssteigerungen, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeitsvorteile bieten

CAMPBELL, Kalifornien, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), der Datenplattformanbieter für leistungsintensive Workloads, gab heute bekannt, dass er in Zusammenarbeit mit seinem KundenStability AI, einem führenden Unternehmen für generative Open-Source-KI, eine bahnbrechende neue Lösung entwickelt. Die Lösung WEKA Data Platform Converged Mode for Cloud wird die Fähigkeit von Stability AI verbessern, mehrere KI-Modelle in der Cloud zu trainieren, einschließlich seines beliebten ModellsStable Diffusion, und seinen Kunden damit Effizienz-, Kosten- und Nachhaltigkeitsvorteile zu bieten.