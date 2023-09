Seite 2 ► Seite 1 von 5

Landshut (ots) -- Binnen neun Monaten wurde das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl auf einerVerkaufsfläche von über 25.000 Quadratmetern komplett umgebaut- Nachhaltigkeit spielt beim Umbau, dem künftigen Betrieb sowie den neugeschaffenen Arbeitsplätzen eine tragende Rolle und spiegelt sich auch imneuen Bedienungsrestaurant wider- Die Gesamtinvestition von rund 15 Millionen Euro und die Schaffung 30zusätzlicher Arbeitsplätze unterstreichen die Position von XXXLutz alsVorreiter in der Einrichtungsbranche- Völlig neues Einkaufserlebnis: XXXLutz präsentiert in Landshut ein digitalesMöbelhaus der Extra-Klasse und zeigt dabei auch eine neue Art derErlebnisgastronomie- XXXLutz Versprechen: Unerreichte Auswahl, Präsenz aller namhaften Herstellerund gelebter Rundum-Service in exzellenter Qualität, dazu der garantiert bestePreis- Bedienroboter "Lutzi" kommt auch in der neuen Landshuter XXXLutzErlebnisgastronomie zum Einsatz, begeistert Gäste und entlastet dasServicepersonalMit einer Gesamtinvestition von rund 15 Millionen Euro und der Schaffung 30zusätzlicher Arbeitsplätze hat sich die inhabergeführte XXXLutzUnternehmensgruppe klar zum Erfolgsstandort Landshut bekannt. Dank desaufwändigen Komplettumbaus zeigt sich XXXLutz fortan als Einrichtungshaus derExtraklasse und ist seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus - zuvorderst inSachen Nachhaltigkeit: Die neu geschaffenen Arbeitsplätze garantieren Menschenaus der Region eine sichere Zukunft, mit dem Bau wurden umweltschonendeTechniken installiert, das Angebot nachhaltiger Einrichtung und Deko istnochmals deutlich gewachsen und im neuen Selbstbedienungsrestaurant wird nebenveganen und vegetarischen Gerichten jetzt auch Fleisch aus Europas erstem undeinzigen Tierwohl-Projekt serviert!Der Startschuss ist gefallen, die neue Einrichtungs-Attraktion der Region istoffiziell eröffnet: In Vertretung von Oberbürgermeister Alexander Putz hatLandshuts Zweiter Bürgermeister Dr. Thomas Haslinger an diesem Donnerstag (14.September 2023) das symbolische rote Band des neuen XXXLutz Möbelhauses in derSiemensstraße durchtrennt. In der Rekord-Umbauzeit von gerade einmal neunMonaten ist ein nahezu komplett neues und digitales Möbelhaus entstanden!XXXLutz bietet fortan nochmals mehr Auswahl, das Sortiment bildet dabei allePreislagen ab und bietet von Artikeln zur sofortigen Mitnahme bis hin zuneuester Highend-Einrichtung alles, was das Herz begehrt. Dazu haben sämtlichenamhafte Hersteller ihr festes Zuhause fortan in der Siemensstraße. XXXLutz inLandshut setzt damit einmal mehr Maßstäbe und bietet mit der Fertigstellung des