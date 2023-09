MIT DEM START DER NEUEN, EUROPAWEITEN VERANSTALTUNGSREIHE #OPENPARTY FEIERT IBIS STYLES KREATIVE ERLEBNISSE UND FÄNGT DIE STIMMUNG DER LOKALEN KUNST- UND KULTURSZENE EIN

Der Auftakt der ersten #OpenpARTy findet im ibis Styles Kopenhagen

KOPENHAGEN, Dänemark, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- ibis Styles, ein Mitglied der Accor-Gruppe, einem weltweit führenden Gastgewerbekonzern, freut sich, am 28. September 2023 im ibis Styles Kopenhagen Orestad seine erste #OpenpARTy zu eröffnen. Das gigantische Live-Event zur Zusammenarbeit digitaler Künste wurde entwickelt, um die Kreativität der Marke ibis Styles, ihre unverwechselbaren Gästeerlebnisse und einzigartige Lifestyle-Ästhetik zu feiern. Das #OpenpARTy -Konzept ist Teil des globalen #OpenToCreativity-Programms der Marke, das in Zusammenarbeit mit Kunst- und Designcommunities Energie weckt und jedem ibis Styles Hotel seine einzigartige Atmosphäre verleihen soll, und gleichzeitig die kreativen Seelen der Gäste verwöhnen und die kreative Arbeit der Künstler in der Gegend präsentieren will. #OpentoCreativity und die #OpenpARTy-Reihe beginnen gerade erst und sind demnächst in mehr als 40 ibis Styles Hotels zu erleben. Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 650 Hotels weltweit verspricht ibis Styles, dass noch viel mehr künstlerisches Schaffen zu sehen sein wird.