First Majestic gibt Eröffnung einer Prägeeinrichtung bekannt

14. September 2023 - Vancouver (British Columbia, Kanada) / IRW-Press / – First Majestic Silver Corp. („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Inbetriebnahme einer Prägeeinrichtung, First Mint LLC („First Mint“), bekannt zu geben, sie sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und von diesem auch betrieben wird. First Mint mit Sitz im US-Bundesstaat Nevada wird den bestehenden Goldbarrenverkauf von First Majestic durch die vertikale Integration der Produktion von Feinsilberbarren in Anlagequalität erweitern. Dadurch wird First Majestic in der Lage sein, einen wesentlich größeren Teil seiner Silberproduktion direkt an seine Aktionäre und Barrenkunden zu verkaufen.