Endlich Bewerbungen erhalten Copywriter verrät, was die perfekte Stellenanzeige ausmacht (FOTO)

Mannheim (ots) - Die Jagd nach Talenten ist in vielen Branchen zu einer echten

Herausforderung geworden. Unternehmen ringen um die besten Köpfe und versuchen,

ihre Stellenanzeigen so attraktiv wie möglich zu gestalten. Doch allzu oft

versickern diese Anzeigen im Meer der Online-Jobbörsen und Social-Media-Feeds.

Warum? Weil sie nicht ansprechend genug formuliert sind, um das Interesse

potenzieller Kandidaten zu wecken.



"Der häufigste Fehler ist, dass Stellenanzeigen wie eine trockene Aufzählung von

Anforderungen wirken. Was sie stattdessen sein sollten, ist eine Einladung zur

Zusammenarbeit, die die Mission des Unternehmens und den Charakter des Teams

vermittelt", betont Copywriter Julius Kemnitzer. Nachfolgend verrät er, was die

perfekte Stellenanzeige ausmacht, die endlich Bewerbungen einbringt.