Die Bristol Rovers starten zusammen mit Axess und Ticketmaster in eine neue Ära! - ANHÄNGE

Die Bristol Rovers starten zusammen mit Axess und Ticketmaster in eine neue Ära!

Gemeinsam bieten die drei für alle Fans im Memorial

Stadium die beste Zutrittskontrolle als auch Ticketing-Lösung.



Im Mittelpunkt dieser neuen Partnerschaft steht die Einführung von Axess

(https://teamaxess.com/de/) Software als auch Scanning-Hardware im Stadion.

Axess ist seit jeher führend, wenn es um die Installation von Zutrittssystemen

in neuen Stadien auf der ganzen Welt geht. Wie zum Beispiel in der Climate

Pledge Arena in Seattle, der Nokia Arena in Finnland oder dem BMO Stadium (LAFC)

in Kalifornien. Die Herausforderung in Bristol bestand darin, die vorhandenen

Drehkreuze des Rover Memorial Stadium nachträglich mit Axess Scannern

auszustatten - eine willkommene Challenge für das Axess Team, welches damit ein

weiteres Projekt erfolgreich realisierte.



Peter Oliver, Managing Director Axess UK, sagt: "Wir freuen uns über die

Zusammenarbeit mit den Bristol Rovers und Ticketmaster bei der Einführung

unserer hochwertigen Axess-Stadionzutrittssysteme in Grossbritannien. In einem

etablierten Markt sind Qualität und Zuverlässigkeit genauso wichtig wie

Innovation, da sich auch die Fussballwelt immer mehr auf digitale Tickets

zubewegt".