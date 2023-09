Boston (ots) - Ein unberechenbareres Konjunkturumfeld wirft bei vielen Anlegern

die Frage auf: Wie könnte man traditionelle Aktienallokationen bei der Suche

nach nachhaltigen langfristigen Erträgen stärken? Darauf gibt es zwar keine

einfachen Antworten. Die Qualität der Stewardship-Aktivitäten eines Unternehmens

könnte jedoch ein Bereich sein, der laut Yolanda Courtines eine Überlegung wert

ist.



Als Co-Portfoliomanagerin des aktiv gemanagten, global investierten Aktienfonds

Wellington Global Stewards Fund - der für das verwaltete Vermögen gerade den

Meilenstein von 1 Milliarde US-Dollar überschritten hat - liefert sie praxisnahe

Einblicke. Das Stewards-Team von Wellington folgt einem differenzierten Ansatz

auf Basis der Überzeugung, dass vorbildliche Corporate-Stewardship-Standards

langfristiges Wertschöpfungspotenzial bedeuten. "Wir halten Stewardship für

einen wichtigen und häufig unterschätzten Faktor bei den Wettbewerbsvorteilen

und als Einflussgröße für die langfristigen Erträge", erklärt die

Wellington-Expertin.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Positivkreislauf bei Ertrag und Nachhaltigkeit schaffenIhrer Ansicht nach "werden die Stewardship-Standards von Unternehmen vonInvestoren häufig als eher nebensächlich betrachtet oder nur im Rahmen einessehr eng definierten Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt, was jedoch zuunerwünschten Schwerpunkten im Anlagestil oder einer stärkerenKonjunkturabhängigkeit führen kann." Courtines und ihr Team sehen Stewardshipdagegen als "eine Maßeinheit dafür, wie erfolgreich ein Unternehmen dabei ist,das richtige Investitionsverhalten - verstanden als umsichtiger Einsatz vonKapital unter Berücksichtigung aller Interessengruppen im Sinne einerlangfristigen Wertschöpfung - in sein Geschäft zu integrieren, um nachhaltigelangfristige Erträge für Anleger zu generieren. Wir investieren auf derGrundlage von detaillierten Analysen und eines aktiven Dialogs in Unternehmen,die in Sachen Stewardship unseres Erachtens echte Vorreiter sind. Und zwarunabhängig davon, ob ihre jeweiligen Sektoren derzeit populär sind oder nicht."Solche Unternehmen zeichnen sich nach Ansicht des Teams durch die folgenden fünfMerkmale aus:- Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder,- langfristige Ausrichtung des Geschäftsmodells,- unabhängiges Leitungs- und Kontrollgremium,- ein starkes Managementteam und- eine umsichtige Kapitalallokation."Im Grunde genommen", so Courtines, "suchen wir aktiv nach Unternehmen, die sicheine privilegierte Wettbewerbsposition erarbeitet haben und sich ihrerVerantwortung für die Nachhaltigkeit dieser Position bewusst sind. Auf dieseWeise schaffen sie einen Positivkreislauf (oder auch Schwungradeffekt) sowohl im