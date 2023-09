Gefährliche Mentoren-Wahl Unternehmensberaterin deckt auf, was wirklich von der Coaching-Szene zu halten ist und wo Firmen seriöse Hilfe erhalten (FOTO)

Mannheim (ots) - Unternehmen werden zunehmend unsicherer: Die Wirtschaftslage

trübt sich ein, Kredite sind schwerer zugänglich und die Zinsen steigen ins

Unermessliche. In dieser Notlage suchen Firmen jetzt verstärkt Hilfe in der

Coaching-Szene - doch das läuft nicht immer so, wie geplant.



"Bei der Wahl eines Mentors oder Coaches für Unternehmen ist es unglaublich

wichtig, genau hinzusehen. Nicht jeder Anbieter bringt die erforderlichen

Fähigkeiten und das Verständnis für die Unternehmenswelt mit. Ich habe da schon

die wildesten Sachen erlebt", erklärt Katja Holzhey. Sie ist selbst erfahrene

Unternehmensberaterin, analysiert und beleuchtet verschiedene Geschäftsmodelle

für ihre Kunden, war unter anderem Managerin der Lean Academy der Daimler AG und

verrät in diesem Ratgeber, wie der Markt aktuell einzuschätzen ist. Außerdem

erklärt sie, was für Unternehmen auf der Suche nach einem Coaching wirklich

funktioniert und wo sie aufpassen sollten.