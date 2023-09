Deutscher Mobilitätspreis 2023 Mobility Meet Up am 14. September zum Endspurt der Einreichungsphase (FOTO)

Berlin (ots) - Die Mobilität der Zukunft bringt erhebliche Herausforderungen mit

sich. Umso wertvoller sind Beiträge, die aufzeigen, wie digitale

Mobilitätslösungen genutzt werden können, um die Mobilitätswende intelligent,

nachhaltig und inklusiv zu gestalten. Das Bundesministerium für Digitales und

Verkehr (BMDV) sucht bis zum 30. September Innovationen für eine zukunftsfähige

Mobilität. Hierbei richtet sich der Blick insbesondere an Unternehmen,

Start-ups, Netzwerke, Initiativen aus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowie

Kommunen und Verwaltungen.



Zum Endspurt der Einreichungsphase findet am Donnerstag, 14. September 2023 von

16.00 bis 18.00 Uhr das virtuelle Mobility Meet Up statt, das den Wettbewerb und

die Preiskategorien vorstellt, die Mitglieder der Jury bekanntmacht und

Expertinnen und Experten der Branche zusammenbringt.