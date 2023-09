BERLIN (dpa-AFX) - Eltern können aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in diesem Winter auf eine stabilere Arzneiversorgung für ihre Kinder zählen - auch mit gegenseitiger Rücksichtnahme. "Wir sind deutlich besser aufgestellt als im letzten Jahr", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag nach einem Gespräch mit Vertretern von Apotheken, Ärzten und Herstellern in Berlin. Die Produktion etwa von Schmerzmitteln, Fiebersäften und Antibiotika habe im Vergleich zum Winter 2022 deutlich gesteigert werden können. Wenn nun keine große Infektwelle komme, werde man dem Problem Herr werden können. Zugleich appellierte Lauterbach an die Eltern: "Bitte keine Hamsterkäufe." Die Pharmabranche forderte auch generell bessere Produktionsbedingungen.

Lauterbach rief zu Solidarität beim Kauf von Kindermedikamenten auf: "Ein kleiner Hausvorrat ist immer sinnvoll." Horten sei es aber nicht. "Wenn wir uns hier zusammennehmen, dann wird uns das Gleiche gelingen, was uns auch in der Gaskrise im letzten Winter gelungen ist", sagte der Minister. "Knappheit war angesagt. Die Menschen haben sich vernünftig verhalten, und wir sind gut durchgekommen."