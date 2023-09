Wissenschaftliche Fakten als Grundlage moderner Regulierung bei Tabakprodukten (FOTO)

Gräfelfing (ots) -



"Veränderungen brauchen Innovationen, die zu besseren Alternativen führen" ,lautete eine der zentralen Aussagen von Dr. Alexander Nussbaum von Philip MorrisDeutschland, der mit Teilnehmenden des Bundesamts für Verbraucherschutz undLebensmittelsicherheit, der Adipositas Stiftung Deutschland und demFood-Start-Up Mushlabs über die zentrale Frage "Innovation und Regulierung: Kanndie Politik das Tempo halten?" diskutierte.Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Innovationen nur dann erfolgreich inneue Geschäftsmodelle übertragen und von Verbraucher:innen angenommen werdenkönnen, wenn die Politik notwendige Rahmenbedingungen klar, nachvollziehbar undverlässlich setzt. "Dies sei beispielsweise im Bereich von Lebensmitteln, beider Mobilität oder bei Genussmitteln wie Tabakerzeugnissen geboten. Insbesonderebei Letzterem sei eine vorurteilsfreie Bewertung von Innovationen hilfreich" ,so Dr. Nussbaum mit Blick auf schadstoffreduzierte Alternativprodukte wieTabakerhitzer. "Wir sollten schnell dahin kommen, dass wissenschaftliche Faktendie Grundlage moderner Regulierung bilden." Denn Veränderungen passierten meistin einem Dreiklang aus unternehmerischem Mut, einer objektiven Bewertung undRegulierung sowie der Akzeptanz von Verbraucherinnen und Verbrauchern für einenachhaltige Verhaltensänderung.Philip Morris verfolgt seit Jahren eine Transformation der Veränderung, die aufder Entwicklung von Innovationen basiert: Eine rauchfreie Welt, in der für dieRaucher:innen von heute die klassische Zigarette keine Rolle mehr spielt unddurch schadstoffreduzierte Produktalternativen ersetzt wird. "Wir möchten unsdafür einsetzen, dass Konsumentinnen und Konsumenten eine informierteEntscheidung treffen können. Der Grundgedanke, Produkte entlang ihres Risikos zubewerten und zu regulieren, lässt sich nicht nur auf Tabakprodukte anwenden,sondern auch auf andere Konsumgüter. Eine risikobasierte Differenzierung vonKonsumgütern ermöglicht eine praxis- und verbraucherzentrierteRegulierungsdebatte. Dieser simple Grundsatz eröffnet die Chance, ohneScheuklappen über den besten Weg zu sprechen, effiziente und innovativeRegulierungen zu schaffen, die Verbraucherinnen und Verbrauchern und deröffentlichen Gesundheit zugutekommen."Über Philip Morris International Inc. (PMI)PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb derVereinigten Staaten von Amerika tätig ist.Über die Philip Morris GmbHDie 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen vonPhilip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 37 Prozent imJahr 2021 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschenZigarettenmarkt.Pressekontakt:Philip Morris GmbHPressestelle Tel: +49 89 7247 - 4762E-Mail: mailto:presse.pmg@pmi.comWebsite: pmi.berlinTwitter: @PhilipMorrisDEWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/37922/5603224OTS: Philip Morris GmbH