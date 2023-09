Mit neuer Spitze Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit nimmt seine Arbeit auf

Hamburg (ots) - Der neue Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit nimmt seine Arbeit

auf. In seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstag hat das höchste

Selbstverwaltungsgremium der drittgrößten bundesweiten Krankenkasse eine neue

Spitze gewählt. Neuer Vorsitzender des 30-köpfigen Verwaltungsrates ist Roman G.

Weber, LLM. Der Volljurist aus Detmold in Nordrhein-Westfalen gehört der DAK

Mitgliedergemeinschaft an, die bei der Sozialwahl am 31. Mai 2023 stärkste

Fraktion wurde. Stellvertretender Vorsitzer ist Dr. Johannes Knollmeyer,

pensionierter Mediziner aus Frankfurt am Main, der die Arbeitgeber im

Verwaltungsrat vertritt. Der DAK-Vorstandsvorsitzende Andreas Storm würdigte die

Arbeit des ausscheidenden Vorsitzenden Dieter Schröder und seines

Stellvertreters Horst Zöller.



"Als Stimme der Versicherten setzt sich der Verwaltungsrat für eine starke

DAK-Gesundheit ein - das sehe ich als meinen Auftrag", sagt der neue

Verwaltungsratsvorsitzende Roman Weber (50). "Wir wollen auch weiterhin die

Qualität in der Versorgung sicherstellen und das hohe Leistungsniveau

beibehalten. Dazu ist es wichtig, dass die DAK-Gesundheit den Weg der

Digitalisierung konsequent weitergeht." Webers Stellvertreter Dr. Johannes

Knollmeyer (65), der für die Arbeitgeber im Verwaltungsrat sitzt, ist es

wichtig, dass die Kosten im Rahmen bleiben: "Wir setzen uns für strukturelle

Veränderungen im Gesundheitswesen ein. Hierzu werden wir der Politik

Möglichkeiten aufzeigen - denn die immer weiter steigenden Beiträge bedürfen

einer politischen Lösung."