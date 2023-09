19 seiner Kampfflugzeuge des Typs F-16 will Dänemark der Ukraine abtreten. Derzeit werden ukrainische Piloten in Dänemark im Umgang mit den Jets ausgebildet./arn/DP/ngu

Insgesamt hat Dänemark 27 der mit Tarnkappentechnik ausgestatteten Jets beim US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin bestellt. Sechs der Maschinen sollen zu Trainingszwecken in den USA bleiben, während die restlichen Jets nach und nach in das nordische Land geliefert werden sollen.

VOJENS (dpa-AFX) - In Dänemark sind die ersten Kampfjets des Typs F-35 gelandet, die die ältere F16-Flotte der dänischen Luftwaffe ablösen sollen. Das teilte das dänische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Demnach landeten vier der modernen F-35-Kampfflugzeuge aus den USA kommend auf dem Militärflugplatz Skrydstrup, etwa 60 Kilometer nördlich der deutschen Grenze.

Erste neue F35-Kampfjets in Dänemark gelandet

