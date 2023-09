Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Im Vertrieb Spitzenleistungen erbringen, gelingt nur denwenigsten: Quoten werden nicht erreicht, zu wenig Kundentermine werden gebucht -und im schlimmsten Fall macht das Team schlapp. Das zerrt ganz schön an derMotivation. Wer hier nicht die nötige Einstellung mitbringt und alles gibt, hatverloren. Doch laut Vertriebsexperten Peter Janicek kann man in Zeiten desMisserfolgs das Ruder noch herumdrehen. Was es mit seinen sechs Power-Tipps aufsich hat, um endlich an die Spitze der Vertriebsbranche zu gelangen, erfahrenSie hier.Eigenes Business, finanzielle Freiheit und grenzenloser Erfolg: Ein Traum, dersich für viele Vertriebler schnell ausgeträumt hat - es ist ein Marathon, denviele Anfänger maßlos unterschätzen. Nicht selten führt dieser anfänglicheMisserfolg dazu, dass Vertriebler schon nach wenigen Monaten das Handtuchwerfen. "Viele sind verwundert darüber, dass sich ihre Investitionen nichtauszahlen. Dabei gehen sie die Sache einfach völlig falsch an. Wer in den erstenMonaten seiner Unternehmensgründung nicht das ultimative Gewinnermindsetmitbringt, hat wenig Chancen auf schnellen Erfolg", warnt Peter Janicek,Vertriebsexperte aus der Versicherungsbranche. "Nur mit dem richtigen Mindsetkönnen Vertriebler an die Spitze gelangen", weiß er aus Erfahrung. Er selbstkonnte sich als Versicherungsexperte eine erfolgreiche Karriere aufbauen undbetreut heutzutage ein Team aus rund 1.200 Vertriebspartnern. Seinennachhaltigen Erfolg gibt er Quereinsteiger aus jeder Branche weiter, die sichein eigenes lukratives Nebengewerbe aufbauen wollen.Tipp 1: Große Träume für große ErfolgeAls Vertriebler ist es ungemein wichtig, sich große Ziele zu setzen. KleineZiele gefährden den Erfolg, da sie die Leistungsfähigkeit einschränken. Durchsie verlässt niemand seine Komfortzone oder gibt alles, um sein Ziel zuerreichen. Viel eher sollen Vertriebler ihre Vorstellungskraft nutzen, um ihregroßen Träume in tatsächliche Erfolge zu verwandeln: Wie sieht mein Traumlebenaus? Was muss ich dahin gehend verändern? Das sind Fragen, die man sichunbedingt beantworten muss. Nur mit Zielklarheit lassen sich tatsächlicheErfolge einfahren.Tipp 2: Die Verpflichtung zum ErfolgVertriebsmitarbeiter, die angesichts geringer Hindernisse den Mut verlieren,können ihre angestrebten Ziele nicht erfüllen. Daher ist eine hundertprozentigeEinsatzbereitschaft unerlässlich, um durchgehend am Ball zu bleiben und damiterfolgreich zu sein. Hat man sich also dafür entschlossen, muss man hinterdieser Entscheidung stehen und bereit sein, alles nötige dafür zu tun, um seineTräume zu erreichen.