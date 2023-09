Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone, UK und USA vom 15.09.2023

*Erstschätzung (Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

16.00 Uhr Konsumklima Michigan, Sept 69,0 69,5 (vorläufig, in Pkt)°

Empire-State-Index, Sept -10,0 -19,0 (in Pkt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 15. September werden in der Eurozone, dem Vereinigten Königreich (UK) und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

