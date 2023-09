Die Ryanair Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 16,34EUR gehandelt.

Am Donnerstag waren den Angaben zufolge 2243 Passagiere von dem Ausstand betroffen. Am Freitag werden es mehr als 2530 sein, wie der Flughafen auf Anfrage mitteilte./lnt/DP/ngu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Am Flughafen Brüssel-Charleroi kommt es wegen Streiks der Ryanair -Piloten erneut zu Flugausfällen. Am Donnerstag und Freitag fallen 58 Flüge aus, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Reisende sind damit zum vierten Mal innerhalb von zwei Monaten von Streiks der Ryanair-Piloten betroffen. Vom Flughafen Brüssel-Charleroi gibt es keinen Ryanair-Flug nach Deutschland.

Erneut Streiks am Flughafen Brüssel-Charleroi

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer