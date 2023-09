Der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA gibt positives Gutachten heraus, in dem die Zulassung des aktualisierten COVID-19-Impfstoffs von Moderna in der Europäischen Union empfohlen wird

Daten aus klinischen Studien bestätigten, dass Modernas aktualisierter COVID-19-Impfstoff einen 8,7- bis 11-fachen Anstieg neutralisierender Antikörper gegen zirkulierende Varianten, einschließlich der Varianten BA.2.86, EG.5 und FL.1.5.1, zeigte

Cambridge, MA / Accesswire / 14. September 2023 /Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ein positives Gutachten herausgegeben hat, in dem die Genehmigung für das Inverkehrbringen von Spikevax, dem aktualisierten COVID-19-Impfstoff, der Spike-Proteine für die Untergruppe XBB.1.5 von SARS-CoV-2 zur aktiven Immunisierung enthält, empfohlen wird, um das durch SARS-CoV-2 verursachte COVID-19 bei Personen ab einem Alter von sechs Monaten zu verhindern. Im Anschluss an das positive Gutachten des CHMP wird die Europäische Kommission einen Genehmigungsbeschluss über die Verwendung des aktualisierten COVID-19-Impfstoffs von Moderna für den Herbst/Winter 2023 treffen.

„Die positive Empfehlung des CHMP für unseren aktualisierten COVID-19-Impfstoff ist ein wichtiger Meilenstein, da wir eine zunehmende Übertragung von SARS-CoV-2 in ganz Europa sehen. Unser aktualisierter COVID-19-Impfstoff erzeugt eine starke humane Immunantwort gegen zirkulierende Varianten, einschließlich BA.2.86, EG.5 und FL.1.5.1, und wird ein wichtiges Schutzinstrument sein“, sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. „Wir arbeiten mit Regierungen in ganz Europa zusammen, um unseren aktualisierten COVID-19-Impfstoff in die nationalen Impfprogramme aufzunehmen, um so ein diversifiziertes Portfolio zu gewährleisten, das Impfstoffauswahl und Zugang zu Einzeldosis-Fläschchenformaten bietet, was helfen kann, Abfälle zu vermeiden.“

Moderna hat klinische Daten seines monovalenten XBB.1.5-Impfstoffkandidaten generiert, die eine Immunantwort gegen die XBB-Untergruppen XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3 zusätzlich zu den Varianten BA.2.86, EG.5 und FL.1.5.1 zeigen. Die Gesundheitsbehörden überwachen aufmerksam die Variante BA.2.86, einen stark mutierten Stamm von COVID-19 mit über 30 Mutationen im Vergleich zu früheren Omicron-Stämmen, wobei einige Regierungen die COVID-19-Impfkampagnen beschleunigen, da diese Variante die durch frühere COVID-19-Impfungen oder -Infektionen hervorgerufene Schutzimmunität durchbrechen kann.