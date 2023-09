Gewinner an den Börsen: Vonovia, Siemens Energy und Nordex dominieren - positive Tendenz bei den wichtigsten Indizes

Gewinner an den Börsen: Vonovia, Siemens Energy und Nordex

Verlierer an den Börsen: BMW, Henkel VZ und Porsche AG

Blick auf die internationalen Märkte: Dow Jones und S&P 500

Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine positive Tendenz bei den wichtigsten Indizes. Sowohl der DAX, MDAX, SDAX als auch der TecDAX verzeichnen Gewinne. Der DAX steht aktuell bei 15.812,94 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,20%. Unter den Topwerten des DAX finden sich Vonovia mit einem Anstieg von 4,82%, gefolgt von Siemens Energy mit 4,20% und Merck mit 3,19%. Auch im MDAX sind Gewinne zu verzeichnen, der Index steht bei 27.334,39 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,14%. Hier führen Nordex mit einem Anstieg von 5,45%, gefolgt von Delivery Hero mit 4,84% und Evotec mit 4,27% die Gewinnerliste an. Im SDAX steht der Index bei 13.204,99 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,34%. Die Topwerte hier sind 1&1 mit einem Anstieg von 6,26%, gefolgt von Aroundtown mit 6,21% und United Internet mit 4,68%. Auch der TecDAX zeigt eine positive Entwicklung und steht bei 3.111,55 Punkten mit einem Plus von 1,19%. Nordex führt auch hier die Gewinnerliste an mit einem Anstieg von 5,45%, gefolgt von United Internet mit 4,68% und Evotec mit 4,27%.Während die meisten Indizes Gewinne verzeichnen, gibt es auch einige Verlierer.Im DAX verzeichnet BMW einen Rückgang von 1,24%, gefolgt von Henkel VZ mit -1,69% und Porsche AG mit -2,13%. Im MDAX sind die Flopwerte Carl Zeiss Meditec mit -1,32%, Talanx mit -1,63% und Rational mit -2,25%. Im SDAX verzeichnen ZEAL Network mit -1,43%, AUTO1 Group mit -1,47% und JOST Werke mit -1,55% Verluste. Im TecDAX sind die Flopwerte Morphosys mit -0,51%, Kontron mit -1,03% und Carl Zeiss Meditec mit -1,32%.Auch an den internationalen Märkten sind Gewinne zu verzeichnen. Der Dow Jones steht aktuell bei 34.810,66 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,69%. JPMorgan Chase führt die Gewinnerliste an mit einem Anstieg von 2,00%, gefolgt von Caterpillar mit 1,75% und Dow mit 1,68%. Der S&P 500 steht bei 4.495,40 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,61%. Match Group führt hier die Gewinnerliste an mit einem Anstieg von 4,47%, gefolgt von Norwegian Cruise Line mit 4,43% und Carnival Corporation mit 3,99%. Unter den Verlierern im Dow Jones finden sich Coca-Cola mit -0,31%, Walt Disney mit -0,38% und Visa (A) mit -2,62%. Im S&P 500 sind die Flopwerte Raytheon Technologies Corporation mit -2,10%, Dexcom mit -2,11% und Carrier Global Corporation mit -2,15%. Die heutige Börsenentwicklung zeigt eine insgesamt positive Tendenz, wobei einige Unternehmen besonders starke Gewinne verzeichnen konnten, während andere Verluste hinnehmen mussten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden.