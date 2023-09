Marcin Rutecki 5 Merkmale von Stahl-Loft-Türen und wie man sie ins Zuhause integriert (FOTO)

Erkrath (ots) - Marcin Rutecki ist der Geschäftsführer und Gründer der LOFTFX

GmbH. Dort stellt er Loft-Türen her, die für die breite Masse erschwinglich

sind. In diesem Artikel erfahren Sie, was eine Loft-Türe ist, welche Vorteile

mit diesen verbunden sind und wo im Haus sie häufig eingesetzt werden.



Mit dem Hausbau müssen unzählige Entscheidungen getroffen werden: Wie sieht der

Grundriss aus? Welche Raumaufteilung soll das Haus haben? Und eben auch: Welche

Türen kommen wo zum Einsatz? Loft-Türen haben dabei nur wenige Architekten und

Bauherren auf dem Schirm, weil es sich dabei bisher um Luxusgüter gehandelt hat.

"Aufgrund der Preislagen waren diese Türen bisher nur den wirklich wohlhabenden

Kunden vorbehalten", bestätigt auch der Experte Marcin Rutecki.