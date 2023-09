(neu: Schlusskurse, UBS-Stimme)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag signalisierte Verlängerung von Mobilfunkfrequenzen hat am Donnerstag bei deutschen Telekom-Werten dank eines Analystenkommentars positiv nachgehallt. Auf den Plan der Bundesnetzagentur, die nächste Frequenzauktion aufzuschieben, hatten die Aktien schon am Vortag kurz positiv reagiert. Der Schwung ließ dann aber wieder nach. Am Donnerstag ging es wegen optimistischer Aussagen der Citigroup aber wieder nach oben.

Die Citigroup-Analysten Georgios Ierodiaconou und Martin Hammerschmidt sahen es als positive Entscheidung an, dass die Nutzungszeit um fünf Jahre verlängert werden soll, bevor dann erst die nächste Auktion stattfindet. Vor allem sei dies positiv für die kleineren Netzbetreiber wie etwa Telefonica Deutschland oder die United-Internet-Tochter 1&1 , die derzeit ein eigenes Netz aufbaut.