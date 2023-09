AI-Flex by Aimondo - Neudefinition von "Pricing" im eCommerce (FOTO)

Zürich (ots) - Preisentscheidungen auf Hersteller- oder Händlerebene sollten

sich gleichermaßen an den Bedürfnissen des Marktes sowie den Zielsetzungen des

Unternehmens orientieren.



Prognosen zur Veränderung der Nachfrage infolge von Preisänderungen müssen eine

Vielzahl von Faktoren berücksichtigen. Diese Faktoren variieren mit ihrem

potenziellen Einfluss in Abhängigkeit von der Branche. Vom mit Hilfe Künstlicher

Intelligenz (AI) erfassten Wettbewerbsumfeld, dem Absatzkanal, der Saisonalität,

von Wettereinflüssen, dem generellen Konsumklima, psychologischen Preisschwellen

oder der sozio-demographischen Zielgruppe, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die AI-Flex Plattform integriert erstmals alle verfügbaren externen Einflüsse in

Planungen, Berechnungen, Prognosen und ermöglicht die ganzheitliche

Absatzoptimierung unter gleichzeitiger Berücksichtigung unternehmensinterner

Steuerungsdaten und Zielsetzungen.