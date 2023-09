Der 100-Zoll-Fernseher U8K von Hisense wird auf der CEDIA 2023 mit dem Preis "Editors' Choice" ausgezeichnet

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, das globale Unternehmen für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, ist stolz darauf, bekannt zu geben,

dass sein 100-Zoll-Fernseher U8K auf der CEDIA 2023 mit einer Reihe von Preisen

ausgezeichnet wurde, unter anderem mit dem Editor's Pick CEDIA 2023 von Sound &

Vision, dem Best of CEDIA von AVS Forum und dem Best of Show CEDIA 2023 von

Twice.



Die CEDIA Expo ist die größte Messe für den professionellen Smart Home- und

AV-Markt in Nordamerika. Sie bietet eine breite Palette der neuesten Produkte

und Technologien in Verbindung mit KI-gesteuerten Smart-Home-Gadgets, Lösungen

für die Arbeit von zu Hause aus, Wohn- und Sicherheitssysteme sowie andere

Technologielösungen für den Wohnbereich.