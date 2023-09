enercity erneut auf Rekordkurs - Strategie zur echten Klimaneutralität 2040 wird zielstrebig verfolgt (FOTO)

Hannover (ots) - Die Investitionen in erneuerbare Energien und die konsequente

Kund:innenorientierung tragen Früchte: Der enercity-Konzern setzt seinen

Wachstumskurs weiter fort und hat seinen Umsatz in der ersten Hälfte des

Geschäftsjahrs 2023 um mehr als 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf

4,7 Mrd. Euro gesteigert. Das EBITDA hat gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um

26,2 Prozent zugelegt, sodass enercity nach den ersten beiden Quartalen 239,7

Mio. Euro verzeichnet (erstes Halbjahr 2022: 190 Mio. Euro). Das Ergebnis vor

Steuern und Zinsen (EBIT) hat sich im ersten Halbjahr dieses Jahres mit 153,6

Millionen Euro ebenfalls weiter positiv entwickelt und liegt um 16,5 Prozent

über dem Vorjahreszeitraum.



Bestes Halbjahresergebnis in der Konzerngeschichte





"Wir schreiben weiter an unserer Erfolgsgeschichte. Das Ergebnis ist Ausdruckder erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie - die Kundinnen und Kunden imFokus, ein schneller Ausbau der erneuerbaren Energien und ein zielstrebigesVorankommen in Richtung echter Klimaneutralität bis zum Jahr 2040", sagtenercity-CEO Dr. Susanna Zapreva.Ausbau der Erneuerbaren und Transformation gehen Hand in Handenercity stellt sich zukunftsweisend auf und vollzieht eine Transformation vomEnergiedienstleister hin zum Anbieter einer Lösungsplattform für klimaneutraleEnergie. "Unsere Kunden haben bereits heute starke Bedürfnisse nachKlimaneutralität, Autarkie, Regionalität und Bezahlbarkeit. Diese Bedürfnissewerden wir bedienen und damit die digitale Energiewelt von morgen mitgestalten",so Zapreva. Zu diesem Zweck plant das Unternehmen eine Vervierfachung derinstallierten Leistung für die klimaneutrale Stromproduktion bis zu Beginn dernächsten Dekade. Im Jahr 2035 soll die Stromproduktion bereits vollständigklimaneutral sein, die Ausbaugeschwindigkeit der erneuerbaren Energien soll imVergleich zu heute verdreifacht werden. In den letzten sieben Jahren hatenercity ein Gigawatt Wind und Photovoltaik installiert, nun sind für diekommenden sieben Jahre drei Gigawatt geplant. Im Jahr 2030 wird enercity damitbis zu vier Gigawatt an erneuerbaren Energien für die Stromproduktioninstalliert und damit weiterhin zu den führenden Onshore-Windkraftbetreibern inDeutschland zählen. Bis zum Jahr 2035 visiert enercity eine installierteLeistung von insgesamt rund acht Gigawatt an erneuerbaren Energien für dieStromproduktion an. Der Jahresertrag wird dann bei rund 14 Terawattstunden (14Mrd. Kilowattstunden) liegen, womit etwa vier Millionen Haushalte versorgtwerden können (angenommener jährlicher Stromverbrauch eines durchschnittlichenHaushalts im Jahr 2035: 3.500 kWh).