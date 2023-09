PRIVATE KREDITFONDS TRETEN IN DAS ZEITALTER DER INDIVIDUALISIERUNG EIN

LONDON, 14. September 2023 /PRNewswire/ -- Eine neue Branchenstudie zeigt, wie private Kreditfondsmanager Anlegern zunehmend ein maßgeschneidertes Engagement in dieser Anlageklasse bieten. Die vom Alternativen Kreditrat, der privaten Kreditgesellschaft des Alternative Investment Management Association, und der globalen Anwaltskanzlei Dechert LLP veröffentlichte Publikation In Partnership: Trends in Private Credit Fund Structuring ("In Partnerschaft: Trends bei der Strukturierung privater Kreditfonds") zeigt drei Haupttrends auf, die diesen Wandel vorantreiben: