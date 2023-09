Vital Battery Metals schließt Phase-1-Arbeitsprogramm auf dem Kupferprojekt Vent ab

14. September 2023. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O) freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Phase-1-Explorationsprogramms (das „Programm“) auf seinem Kupferprojekt Vent (das „Projekt“) in der Alberni Mining Division im Südwesten British Columbias bekannt zu geben. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Geomap Exploration Inc. durchgeführt und hatte zum Ziel, wichtige Daten für die Entwicklung vorrangiger Bohrziele zu sammeln.

Im Laufe von vier Wochen im Mai und Juni 2023 umfasste das Programm Prospektionsarbeiten, Kartierungen, Probenahmen und bodengestützte geophysikalische Untersuchungen. Die im technischen Bericht von 2021 identifizierten Zielgebiete wurden gründlich untersucht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Vent-Ken-Vorkommen gelegt, die zuvor bei Probenahmen hohe Kupfer- und Silbergehalte aufgewiesen hatten. Ein umfassendes Probenahme- und Kartierungsprogramm bei anderen Claim-Blöcke wurde ebenfalls durchgeführt, um diese Gebiete weiter zu evaluieren. Die geologischen Kartierungen und Bodenprobenahmen erstreckten sich über das gesamte Projekt und konzentrierten sich auf Regionen, in denen magnetische Untersuchungen das Vorhandensein von oberflächennahen Merkmalen anzeigten.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, sagte: „Das Unternehmen freut sich darauf, das Kupferprojekt Vent voranzutreiben, da die ersten Ergebnisse eine günstige Geologie für eine potenzielle Entdeckung von Kupfer gezeigt haben. Wir beabsichtigen, die Erkundung der Zielgebiete fortzusetzen, die durch frühere Probenahmen und Erkundungen identifiziert wurden.“

Vital ist weiterhin bestrebt, das gesamte Potenzial des Projekts zu erschließen, und wird weiterhin über die Fortschritte dieses spannenden Vorhabens berichten. Die Explorationsdaten werden derzeit vom Unternehmen zusammengestellt und sobald sie verfügbar sind, werden sie veröffentlicht.

Abbildung 1 - Zielgebiete im Projekt Vent von Vital Battery Metals

Über das Konzessionsgebiet Vent

Das Projekt umfasst etwa 1.561 Hektar Crown Land (öffentliches Land) in der Alberni Mining Division in British Columbia, Kanada. Ein Hauptmerkmal des Konzessionsgebietes ist eine forstwirtschaftliche Zufahrtsstraße, die dessen Zentrum von Nordwesten nach Südosten durchquert und einen beträchtlichen Teil des Projekts abdeckt. Geologisch gesehen werden die Claims von Gesteinen der Karmutsen-Formation und der Island-Intrusionen unterlagert. Regional besteht die Karmutsen-Formation aus Kissenbasalt, Kissenbrekzie, Basaltlava und geringfügigem Tuff und Kalkstein, deren Alter von der oberen Trias bis zum unteren Jura reicht. Die vulkanischen Gesteine innerhalb des Konzessionsgebietes weisen jedoch überwiegend eine andesitische Zusammensetzung auf, die durch grau-grüne bis dunkelgrüne Farbtöne gekennzeichnet ist. Diese Gesteine sind in der Regel sehr feinkörnig, gelegentlich auch mittelkörnig, massiv und haben in der Regel ein einheitliches Aussehen. In einigen Bereichen wurden Alterationserscheinungen wie Chlorit und Epidot sowie Gänge und Äderchen aus Milchquarz beobachtet. Pyrit ist weit verbreitet und kann bis zu 15-20 % der Gesteinszusammensetzung ausmachen. Amygdaloidischer Basalt, sporadische Chalkopyrit-Vorkommen und alteriertes mafisches Gestein und Ergussgestein wurden in ausgewählten Regionen festgestellt. Die Island-Intrusionen umfassen Quarz-Monzonit, Hornblende-Monzonit, Quarz-Diorit und Diorit, wobei Quarz-Monzonit und Quarz-Diorit die vorherrschenden Gesteinsarten sind.