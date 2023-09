Die 1. Golden Panda Awards finden in Chengdu statt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 19. und 20. September 2023 werden die 1.

Golden Panda Awards in Chengdu in der Provinz Sichuan verliehen. Die von der

chinesischen Föderation der Literatur- und Kunstkreise und der Volksregierung

der Provinz Sichuan gesponserten Golden Panda Awards werden alle zwei Jahre an

herausragende Beiträge aus der ganzen Welt verliehen, darunter Werke in den

Bereichen Spielfilm, TV-Drama, Dokumentarfilm und Animation. Die Preise sind wie

eine chinesische Kombination aus den Academy Awards und den Emmy Awards.



Der Prozess beginnt mit der Einreichung von Beiträgen, die das

Organisationskomitee sowohl durch öffentliche Aufrufe als auch durch gezielte

Einladungen anfordert. In diesem Jahr wurden 7.024 Arbeiten aus 104 Ländern und

Regionen eingereicht, von denen 4.927 von außerhalb Chinas stammen, was 70 % der

Gesamtzahl ausmacht.