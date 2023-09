PSP Investments' 2023 Sustainable Investment Bericht zeigt die Fortschritte bei den wichtigsten Nachhaltigkeitsprioritäten auf

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Montréal (ots/PRNewswire) - Highlights:- Erreichen des Ziels, die Investitionen in Übergangsvermögen auf 7,5 Mrd. USDzu erhöhen, vor dem Zeitplan für 2026.- Die gemeldeten Scope-1- und Scope-2-THG-Daten für die in den Geltungsbereichfallenden Vermögenswerte stiegen von 47 % im Geschäftsjahr 2022 auf etwa 54 %im Geschäftsjahr 2023.- Wir haben unser Verständnis für nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancenweiter in unserer Kultur, unseren Geschäftsabläufen und unserenAnlagepraktiken verankert, um unseren langfristigen nachhaltigen Anlageansatzzu verbessern.- Stärkung unseres Ansatzes in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klima durch dieAktualisierung unserer Politik für nachhaltige Investitionen sowie unsererCorporate Governance- und Stimmrechtsvertretung.- Verstärkte Partnerschaften mit institutionellen Anlegern, Branchenverbändenund NGOs unterstreichen unseren Fokus auf Engagement und Zusammenarbeit.Das Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) hat heute seinenjährlichen nachhaltigen Investmentbericht veröffentlicht, in dem dargelegt wird,wie die Organisation bestrebt ist, nachhaltige Investitionen in ihre Kultur,ihren Betrieb und ihre Investitionsaktivitäten einzubinden, um ihre Fähigkeitenweiter zu verbessern und neue Risiken und Chancen zu nutzen. Die begleitendeBerichterstattung umfasst die klimabezogenen Finanzinformationen von PSPInvestments, die auf den Empfehlungen der Task Force zu klimabezogenenfinanziellen Offenlegungen (TCFD) basieren."In einem Jahr, das von Herausforderungen und Unsicherheiten für Investorengeprägt war, hat PSP Investments weiterhin stabile langfristige Finanzergebnissegeliefert und seine Fähigkeiten zur Bewältigung aufkommender Risiken und Chancenverbessert", sagte Deborah K. Orida, Präsidentin und Chief Executive Officer vonPSP Investments. "Wir sind bestrebt, die strukturellen Veränderungen, die sichlangfristig auf die Investitionen auswirken werden, weiter vorausschauend zuplanen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Erkenntnisse über das Klima, diebiologische Vielfalt und die Auswirkungen sozialer Belange auf unsereBetriebsgenehmigung weiterentwickeln."Der Bericht beschreibt die Fortschritte von PSP Investments bei den wichtigstenNachhaltigkeitsprioritäten des Unternehmens, einschließlich der Leistung imHinblick auf die Klimaziele für das Geschäftsjahr 2026, die Integrationwesentlicher Nachhaltigkeitsfaktoren in die Entscheidungsfindung und dieWeiterentwicklung des Ansatzes. Die klimabezogenen Finanzinformationen zeigendie Fortschritte bei den Kennzahlen und Zielen, stellen unsere allerersteBewertung der Datenqualität anhand der PCAF-Methode (Partnership for Carbon