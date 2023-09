Bundesbauministerin kündigt neues Förderprogramm zum Kauf von Bestandsimmobilien an

Osnabrück (ots) - Bundesbauministerin kündigt neues Förderprogramm zum Kauf von

Bestandsimmobilien an



Geywitz: "Viele alte Häuser und wachsenden Wohnraumbedarf zusammenbringen" -

Entscheidungen "in wenigen Wochen"



Osnabrück. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat mehr Unterstützung für

Familien beim Hauskauf angekündigt. "Wir haben viele alte Häuser, und wir haben

einen wachsenden Bedarf an Wohnraum und an bezahlbaren Einfamilienhäusern",

sagte Geywitz im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Um das

zusammenzubringen, will ich ein neues Programm zur Förderung des Erwerbs von

Bestandsimmobilien aus der Taufe heben, und zwar zusätzlich zur bestehenden

Neubauförderung."