BARCELONA, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- HUAWEI hat eine Reihe spannender, neuer Produkte eingeführt, darunter auch die neue HUAWEI WATCH GT 4 Serie und eine besondere Edition der HUAWEI WATCH Ultimate, sowie seine wegweisende Wearable-Strategie vorgestellt. Dabei erläuterte das Unternehmen seine Vision „Fashion Forward", die durch Integration von Spitzentechnologie und intelligenten Gesundheitsfunktionen in ein klassisches, modisches Design neue Maßstäbe in der Wearables-Branche setzt. Zudem präsentierte HUAWEI auch neue Audio-Produkte mit den High-Fidelity True-Wireless-Kopfhörern HUAWEI FreeBuds Pro 3 sowie den stylischen HUAWEI Eyewear II Smart Glasses. Vorgestellt wurden auch die brandneuen HUAWEI MatePad Tablets mit PaperMatte-Upgrades.

Fashion Forward: HUAWEIs Vision der Verbindung von Design, Gesundheit und Fitness

Mit der Designphilosophie „Fashion-Forward" ist HUAWEI bestrebt, Wearables neu zu denken und hochfunktionale Technologien in zeitlose Ästhetik zu integrieren, die von der Designsprache modischer Uhrenklassiker inspiriert sind. HUAWEI möchte Nutzer:innen zahlreiche Möglichkeiten schaffen, ihre Gesundheit nicht nur präzise zu messen, sondern auch verständlich auszuwerten und Empfehlungen zu bieten. Damit werden intelligente Gesundheits- und Fitnessfunktionen direkt am Handgelenk nutzbar, ohne modische Kompromisse eingehen zu müssen.

Das markiert einen weiteren Meilenstein im Wearable-Business von HUAWEI. In den vergangenen zehn Jahren entstand ein umfangreiches Produktportfolio, das sich bis heute durch innovative Technologien, einzigartige Ästhetik, erstklassige Handwerkskunst und ein kollaboratives Geschäftsmodell auszeichnet. Seit der Einführung der HUAWEI WATCH im Jahr 2015 als erste kreisförmige Smartwatch im Portfolio von HUAWEI Wearables hat das Unternehmen die gelegten Grundsteine weiterentwickelt, unter anderem auch mit dem Einsatz verschiedener, hochwertiger Materialien. In der vergangenen Dekade hat HUAWEI dabei eine große Varianz verschiedener Premiummaterialien verbaut, von Legierungen auf Zirkoniumsbasis bis zu Luft- und Raumfahrt-klassifiziertem Titan. Im Laufe der Jahre ist auch eine Vielzahl an Watch-Armbändern und Watchfaces hinzugekommen, aus denen Träger:innen ihre ganz individuellen, personalisierten Optionen zusammenstellen können.