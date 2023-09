FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EZB-Zinsentscheidung:

"Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Zinsen zu erhöhen, ist richtig. Die Inflation ist zu hoch. Auch wenn sich die Teuerung in die richtige Richtung bewegt, so ist mit den erwarteten 3,2 Prozent für 2024 die Zielmarke von rund 2 Prozent nicht in greifbarer Nähe. Preisstabilität ist das Mandat und damit die oberste Priorität der EZB. Inflationsbekämpfung ist kein Selbstzweck: Eine sinkende Inflation wird sowohl die Wirtschaft als auch die Verbraucher entlasten. Eine Pause hätte die EZB auf diesem Weg Glaubwürdigkeit gekostet. Bedeutet die zehnte Zinserhöhung in Folge nun den Zinsgipfel? Christine Lagarde wirkt entschlossen: "Unsere Entscheidungen basieren auf aktuellen Daten." Allein der Krieg in der Ukraine hat leider gezeigt, wie schnell und wie grundlegend sich die Welt verändern kann."/ra/DP/ngu