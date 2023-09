DAX vorbörslich im Bereich von 15.900 Punkten

Der Bereich um 15.900 Punkte stellt einen wichtigen Widerstand dar. Gelingt dem DAX hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, wäre ein weiterer Hochlauf zur Marke von 16.000 Punkten wahrscheinlich. Solange der DAX nun über dem 10er-EMA bei 15.780 Punkten bleibt, sind eher weiter steigende Kurse zu erwarten.

Die EZB hat am Vortag den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,5% angehoben. Es war die 10. Leitzinserhöhung in der Folge. Zudem stand am Vortag der IPO des britischen Chipentwicklers Arm in den USA an der Nasdaq im Fokus. Das Papier konnte kräftig um 24,6% auf 63,59 US-Dollar zulegen.