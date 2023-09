Ifo Zahl der Kurzarbeiter gesunken

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist im August gesunken. Das geht aus Schätzungen des Münchener Ifo-Instituts hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden.



Demnach waren im achten Monat des Jahres 110.000 Menschen in Kurzarbeit, nach 150.000 im Mai. Der Anteil an den Beschäftigten sank auf 0,3 Prozent, von 0,4 Prozent. "Die schwache Konjunktur wirkt sich bislang kaum aus", sagte Ifo-Arbeitsmarktforscher Sebastian Link.