Merck KGaA - Erholung zum 10er-EMA durch

Am Vortag hieß es im Insight: "Nach dem Kursrutsch könnte es nun zu einer Gegenbewegung kommen, solange das Vortagestief um 157,75 Euro nicht mehr nachhaltig unterschritten wird. Darauf deutet auch die kleine, bullische Vortageskerze hin. Zudem notieren die Aktien von Merck KGaA weiterhin über der Ichimoku-Wolke, was ebenfalls Stärke zeigt. Allerdings ist nach dem Kursrutsch nur mit einer kurzen Gegenbewegung bis in den Bereich des 10er-EMA zu rechnen und in der Folge mit eher weiter fallenden Kursen. Der Stopp sollte daher schnell auf Einstand nachgezogen werden."

Das hat gut gepasst, die Papiere sind am Vortag im Einklang mit den starken Aktienmärkten kräftig angestiegen. Das Kursziel bei 163,80 Euro wurde erreicht.