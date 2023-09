In windsicheren Gebieten ist die Stromproduktion mit Windturbinen konkurrenzlos günstig. Weiters schiebt der Umbau der Energieversorgung hin zur Klima-Neutralität den Sektor an. Hausgemachte Probleme im Sektor führen dazu, dass die Turbinenhersteller kaum Gewinne machen. Alle zwei bis drei Jahre bringen die Hersteller eine neue größere, schnellere und leistungsstärkere Windturbine auf den Markt. Weil die Turbinen immer größer werden, muss für jede neue Anlage eine neue Fertigungslinie und in vielen Fällen sogar eine neue Fabrik gebaut werden. Summa summarum herrscht aber an Aufträgen kein Mangel und so konnte Nordex wieder einen Großauftrag aus Spanien an Land ziehen. Der letzte Großauftrag aus Kanada ist noch nicht lange her und konnte den Kurs deutlich nach oben treiben.

