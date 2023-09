„COCO wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne Cannadips, eine in Kalifornien ansässige Marke unter der Leitung von Geschäftsführer Case Mandel, die sich auf die ,,Pouch-in-Mouth"-Technologie mit u.a. firmeneigenen Verabreichungsmethoden und rein natürlichen Aromen spezialisiert hat. Es ist die Kombination aus skandinavischer Fachkenntnis bei der Beutelfertigung in Verbindung mit der Produktrezeptur und der exklusiven Geschmackstechnologie von Cannadips die COCO erst möglich gemacht hat. Wir haben uns ebenfalls mit einigen der angesehensten Vertriebspartnern der Beutel zusammengeschlossen, d.h. mit der Haypp Group über Snusbolaget.se und Nettotobak.se in Schweden und Snushus in der Schweiz, um COCO entsprechend der Vorlieben der Fans der Beutel direkt anbieten zu können," fährt Sundström fort.

COCO ist ein Produkt, bei dem natürliche Güte auf echte Zufriedenheit trifft und bei dem nur sorgfältig ausgewählte Zutaten wie natürliche Süßungsmittel und zertifiziertes Bio-Palmöl verwendet werden. Die COCO-Nikotinbeutel sind vegan und frei von Gluten, Soja und GVO und werden zunächst in 4 Geschmacksrichtungen erhältlich sein: Natural Mint, Tropical Mango, Clean Peach und Blue Razz. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite von COCO unter thecocopouch.com.

Informationen zu SpectrumLeaf AB

SpectrumLeaf AB ist ein Unternehmen, das sich der Auswahl und Beschaffung von hochwertigen CBD-Produkten in unverwechselbaren Formaten entsprechend den kollektiven Bedürfnissen der Kunden widmet. Zu den Marken des Unternehmens gehören Cannadips - ein CBD-Produkt, das in den Mund gesteckt wird, Elevar Hemp - hochwertige CBD-Streifen zum Einnehmen und weitere CBD-Produkte sowie Voon - weiße CBD-Hanfbeutelchen. Seit kurzem bietet das Unternehmen auch ein auf Nikotin basierendes Beutelprodukt an - COCO.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2209453/COCO_nicotine_pouches.jpg

